I dubbi di Meloni sul vertice Usa Ue Foti C è il Papa non siamo una banca d affari

Ilfoglio.it - I dubbi di Meloni sul vertice Usa-Ue. Foti: "C'è il Papa, non siamo una banca d'affari" Leggi su Ilfoglio.it Tra strategia e volontà si capisce che Ursula von der Leyen non molla. Anche ieri la presidente della Commissione europea ha fatto sapere che “valuta”, dunque punta, a un incontro con Donal. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Per il primo ministro è nel contesto euro-atlantico che si fonda la sicurezza europea e americana, ma non solo 🔗ilgiornale.it

La premier Giorgia Meloni non ha ancora deciso se parteciperà di persona o in videochiamata al vertice d’emergenza sulla sicurezza europea a Parigi, convocato dalla Francia per lunedì pomeriggio. Pare infatti che la presidente del Consiglio sia scontenta del formato scelto da Emmanuel Macron per il summit, dalla selezione dei leader fino alla decisione di ospitarlo a Parigi. Meloni, inoltre, si trova in una posizione delicata per via della sua vicinanza a Donald Trump, e potrebbe mantenere un ... 🔗lettera43.it

Per il primo ministro è nel contesto euro-atlantico che si fonda la sicurezza europea e americana, ma non solo 🔗ilgiornale.it

L’Ucraina pressa Meloni per un vertice a Roma a margine dei funerali del Papa. I dubbi della premier; Meloni e il colloquio con Merz: le intese con Berlino in vista del vertice romano con Trump (e i dubbi su Macron); Meloni già pronta ad accogliere Trump. Ma Parigi non ci sta...; I dubbi dell’Europa sul vertice con Trump: “Meglio farlo a Bruxelles”. 🔗Se ne parla anche su altri siti

I dubbi di Meloni sul vertice Usa-Ue. Foti: "C'è il Papa, non siamo una banca d'affari" - Il ministro per gli Affari europei: "Un incontro fra il presidente Usa e Ursula potrebbe essere rischioso oltre che formalmente non gradevole a margine dei funerali di Francesco" ... 🔗ilfoglio.it

Le perplessità di Meloni sull’incontro Usa-Ue. Foti: “Senza rete si rischia” - Il ministro ritiene “poco opportuno” un confronto sui dazi a margine di un funerale: “Come se fosse una banca d’affari” ... 🔗repubblica.it

L’Ucraina pressa Meloni per un vertice a Roma a margine dei funerali del Papa. I dubbi della premier - Tajani allontana il vertice Trump-Ue: “Difficile nel giorno dei funerali, tra cento macchine in corteo” "Dubito si possa tenere, logisticamente mi pare molto complicato" Getting your Trinity Audio pla ... 🔗informazione.it