Agi.it - I cortei funebri papali, solo due precedenti di cui uno di notte per sfuggire agli anticlericali

AGI - Un corteo funebre papale, che si snoda per Roma a passo d'uomo, come quello di domani per Papa Francesco, ha pochissiminella storia: in età contemporaneadue, di cui uno assai particolare. Il primo corteo a trasportare per l'Urbe il catafalco del Papa morto infatti è stato drammatico: era la traslazione di Pio IX dal Vaticano alla Basilica di San Lorenzo, indicato dal pontefice come luogo di sepoltura. Era il 1881, ben tre anni dopo la morte dell'ultimo Papa-re, che si era asserrato in Vaticano dalla Presa di Roma del 1870. In un clima infuocato, con numerosi gruppi dipronti a dare batta, si decise per il trasporto della salmatempo, tra il 12 e il 13 luglio. Il che non eviterà incidenti: già a Castel Sant'Angelo un folto gruppo di manifestanti scatenò un tumulto arrivando a scontrarsi con i soldati posti a controllo del percorso.