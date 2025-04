I comuni più ricchi della Campania Napoli fuori dalla Top 10

Campania è fra le regioni con gli stipendi più bassi d'Italia, come emerge dal report nazionale sulle dichiarazioni dei redditi nel 2024 basate sull'anno d'imposta del 2023, pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.Come avviene anche in altre classifiche, è la Lombardia, la locomotiva d'Italia, ad aprire la lista delle regioni italiane per quanto riguarda l'ammontare medio delle retribuzioni. La classifica è chiusa dalla Calabria, ufficialmente la regione più povera d'Italia per i parametri considerati.I comuni più ricchi della CampaniaSul podio dei comuni più ricchi della Campania troviamo tre città che il mondo intero invidia all'Italia, tre mete turistiche "da cartolina", vale a dire Positano (31.815 euro), Capri (30.092 euro) e Sorrento (25.404).Qui di seguito la Top 10 dei comuni con i redditi medi più alti della Campania:Positano — 31.

