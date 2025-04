Hunger Games Jesse Plemons tra le star del film prequel L alba sulla mietitura

Jesse Plemons è entrato a far parte del cast di Hunger Games: L'alba sulla mietitura ereditando il ruolo avuto da Philip Seymour Hoffman nei film con star Jennifer Lawrence. Il cast del film L'alba sulla mietitura, il nuovo progetto prequel della saga di Hunger Games, si è arricchito con l'arrivo di Jesse Plemons. L'attore, come ha rivelato online Lionsgate, avrà il ruolo di Plutarch Heavensbee, personaggio già apparso nei capitoli con star Jennifer Lawrence. Il personaggio affidato a Plemons Plutarch Heavensbee era stato interpretato da Philip Seymour Hoffman e, negli anni in cui Katniss e Peeta vengono coinvolti nei giochi mortali, è il leader della ribellione. In Hunger Games: L'alba sulla mietitura si vedrà il personaggio affidato a Jesse Plemons nel Distretto 12, nei momenti in cui Haymitch viene . Movieplayer.it - Hunger Games: Jesse Plemons tra le star del film prequel L'alba sulla mietitura Leggi su Movieplayer.it L'attoreè entrato a far parte del cast di: L'ereditando il ruolo avuto da Philip Seymour Hoffman neiconJennifer Lawrence. Il cast delL', il nuovo progettodella saga di, si è arricchito con l'arrivo di. L'attore, come ha rivelato online Lionsgate, avrà il ruolo di Plutarch Heavensbee, personaggio già apparso nei capitoli conJennifer Lawrence. Il personaggio affidato aPlutarch Heavensbee era stato interpretato da Philip Seymour Hoffman e, negli anni in cui Katniss e Peeta vengono coinvolti nei giochi mortali, è il leader della ribellione. In: L'si vedrà il personaggio affidato anel Distretto 12, nei momenti in cui Haymitch viene .

