Hojlund Juventus clamoroso ritorno all’Atalanta Potrebbe essere utilizzato come contropartita per arrivare a lui I dettagli

Hojlund Juventus, clamoroso ritorno all'Atalanta dell'attaccante danese: tutti gli aggiornamenti sul calciatore che Potrebbe tornare in Serie AL'attaccante del Manchester United Hojlund, accostato anche al mercato Juve, Potrebbe tornare incredibilmente all'Atalanta. Secondo quanto riportato da Team Talk, i Red Devils starebbero osservando Lookman e vorrebbero usare il danese come contropartita per portare il nigeriano in Inghilterra.Sarà una situazione da monitorare con attenzione anche in casa bianconera in quanto entrambi sono stati accostati alla Vecchia Signora nelle scorse settimane.

