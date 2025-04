Hoffenheim Borussia Dortmund il pronostico di Bundesliga ospiti per l’Europa si al multigol

Bundesliga. La maggior parte della gare si svolgeranno invece domani, sabato 26 aprile, delle quali ben quattro saranno alle ore 15.30. Tra queste avrà un significativa importanza Hoffenheim-Borussia Dortmund, che si affronteranno alla PreZero Arena con obiettivi ben differenti.Per i padroni di casa ci sarà da blindare la zona salvezza, che al momento recita un vantaggio di otto lunghezze sulla sedicesima posizione, che porterebbe ai playoff retrocessione. In caso di risultato positivo, l’Hoffenheim potrebbe anche conquistare la matematica permanenza nella massima serie. La formazione di Ilzer arriva però a questo appuntamento con ben tre sconfitte nelle ultime cinque partite e dovrà provare ad invertire la rotta. Sololaroma.it - Hoffenheim-Borussia Dortmund, il pronostico di Bundesliga: ospiti per l’Europa, si al multigol Leggi su Sololaroma.it Il match tra Stoccarda e Heidenheim, in programma stasera, alzerà il sipario su una nuova giornata – la trentaquattresima – di. La maggior parte della gare si svolgeranno invece domani, sabato 26 aprile, delle quali ben quattro saranno alle ore 15.30. Tra queste avrà un significativa importanza, che si affronteranno alla PreZero Arena con obiettivi ben differenti.Per i padroni di casa ci sarà da blindare la zona salvezza, che al momento recita un vantaggio di otto lunghezze sulla sedicesima posizione, che porterebbe ai playoff retrocessione. In caso di risultato positivo, l’potrebbe anche conquistare la matematica permanenza nella massima serie. La formazione di Ilzer arriva però a questo appuntamento con ben tre sconfitte nelle ultime cinque partite e dovrà provare ad invertire la rotta.

