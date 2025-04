Hockey su ghiaccio l’Italia sogna la promozione in Romania domenica il debutto al Mondiale Divisione I Gruppo A

Hockey su ghiaccio al Mondiale Divisione I Gruppo A, in programma dal 27 aprile al 3 maggio a Sfantu Gheorghe, in Romania. domenica gli azzurri esordiranno contro il Giappone, con la speranza di mostrare una versione diversa da quella sconfitta contro la Slovenia nell'ultimo test prima della partenza per la Transilvania. Un passo falso che ha lasciato comunque dei segnali incoraggianti: "Sono soddisfatto di come i ragazzi stanno lavorando – spiega l'head coach Jukka Jalonen –. Negli ultimi giorni abbiamo preso decisioni sul roster che sono sempre difficili, perché le differenze tra i giocatori sono davvero piccole. Abbiamo dovuto tenere conto di tutto, soprattutto di chi può giocare il powerplay e il penalty killing. Puntiamo alla promozione, ma dobbiamo prendere una partita alla volta e vivere nel presente: l'obiettivo è partire con il piede giusto e migliorare nel corso del torneo, vogliamo e dobbiamo essere una squadra difficile da affrontare".

