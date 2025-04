Hockey ghiaccio il calendario delle partite dell’Italia ai Mondiali Division I 2025 dove vederla in tv e streaming

Mondiali 2025 di Hockey su ghiaccio della Division I Gruppo A: sarà al via anche l'Italia, che disputerà cinque incontri all'interno di un unico girone con sei Nazionali.Nei Mondiali 2025 di Hockey su ghiaccio della Division I Gruppo A l'Italia sarà opposta, nell'ordine, a Giappone (domenica 27 aprile, 11.30), Ucraina (lunedì 28 aprile, 11.30), Polonia (mercoledì 30 aprile, 15.00), Gran Bretagna (giovedì 1° maggio, 11.30), e Romania (sabato 3 maggio, 15.00).Per i match dell'Italia dei Mondiali 2025 di Hockey su ghiaccio della Divisione I Gruppo A la diretta tv sarà assicurata da Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

