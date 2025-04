Ho visto un re clip esclusiva della commedia con Edoardo Pesce e Sara Serraiocco

della campagna fascista in Etopia diventa oggetto di ironia nella commedia interpretata da Edoardo Pesce, Gaetano Bruno e Sara Serraiocco, come rivela una clip esclusiva. L'arrivo di un personaggio decisamente "esotico" per l'Italia fascista e provinciale del 1936 al centro della clip esclusiva di Ho visto un re, vivace commedia diretta da Giorgia Farina, in uscita al cinema il 30 aprile con Medusa Film. La clip esclusiva, filtrata attraverso lo sguardo di un bambino, mostra i frutti della campagna d'Etiopia, documentando l'arrivo di un ras, sovrano africano, scortato dai carabinieri dentro la voliera che è stata approntata per la sua prigionia. Curiose e divertenti le reazioni delle locali autorità, divise tra sbigottimento ed elucubrazioni futuriste. La sinossi Diretto da Giorgia Farina, e interpretato da Edoardo

Convince, diverte e fa riflettere il nuovo film di Giorgia Farina, Ho visto un Re, che parte da un'incredibile storia vera e la racconta supportato da un cast in stato di grazia attraverso gli occhi di un bambino che sogna i colori del mondo di Salgari. La recensione di Daniela Catelli. 🔗comingsoon.it

