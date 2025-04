Ho visto il volto del Papa prima della chiusura ecco cosa mi ha lasciato

prima che sovrano.Una bara semplice, un messaggio universaleIl corpo di Papa Francesco giace in una bara semplice, su un piano di legno nudo. Nessun trono, nessun ornamento regale, nessuna barriera tra lui e la gente. Ha voluto così. Il volto è disteso, come se fosse assorto in un pensiero sereno, o stesse ancora ascoltando. Quel volto che, per più di un decennio, ha guardato l’umanità senza giudizio, con la dolcezza severa di chi sa che il cuore di Dio batte dove l’uomo ha paura di guardare. Thesocialpost.it - Ho visto il volto del Papa prima della chiusura: ecco cosa mi ha lasciato Leggi su Thesocialpost.it La Basilica è immensa, ma oggi sembra respirare piano, come un petto stanco che si solleva per l’ultima volta. C’è una sospensione nell’aria che non è solo silenzio: è presenza. Come se, nel cuore di Roma, si fosse aperta una fenditura nel tempo. Qui dentro, mentre il giorno si consuma lentamente oltre le vetrate, il mondo sembra essersi fermato per inchinarsi davanti a un uomo che ha voluto essere fratelloche sovrano.Una bara semplice, un messaggio universaleIl corpo diFrancesco giace in una bara semplice, su un piano di legno nudo. Nessun trono, nessun ornamento regale, nessuna barriera tra lui e la gente. Ha voluto così. Ilè disteso, come se fosse assorto in un pensiero sereno, o stesse ancora ascoltando. Quelche, per più di un decennio, ha guardato l’umanità senza giudizio, con la dolcezza severa di chi sa che il cuore di Dio batte dove l’uomo ha paura di guardare.

