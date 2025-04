Ho troppo pelo pubico e un’estetista mi ha detto che la prossima ceretta alla brasiliana me la farà pagare di più Mi sono incaza lo sfogo di Sarah Button

un’estetista si è rivelata una esperienza traumatica per la cliente 27enne australiana Sarah Button. La ragazza ha condiviso l’accaduto con i suoi follower su TikTok, chiedendo come comportarsi dopo lo spiacevole episodio.“Ho chiesto un appuntamento per fare la ceretta alla brasiliana – ha dichiarato Sarah, come riporta il New York Post – (il trattamento consiste nella rimozione dei peli pubici, ndr). Poi ho pagato e sono tornata a casa. Ma mi è arrivato un messaggio molto strano dalla operatrice. Il messaggio inizia in modo anche abbastanza gentile. Fino quando leggo la frase: la prossima volta però sono costretta a chiederle un conto maggiorato. Mi sono chiesta quale fosse il problema e la risposta è stata laconica: per l’estensione dei peli pubici della tua zona intima. Ilfattoquotidiano.it - “Ho troppo pelo pubico e un’estetista mi ha detto che la prossima ceretta alla brasiliana me la farà pagare di più. Mi sono incaz**a”: lo sfogo di Sarah Button Leggi su Ilfattoquotidiano.it Una semplice seduta dasi è rivelata una esperienza traumatica per la cliente 27enne australiana. La ragazza ha condiviso l’accaduto con i suoi follower su TikTok, chiedendo come comportarsi dopo lo spiacevole episodio.“Ho chiesto un appuntamento per fare la– ha dichiarato, come riporta il New York Post – (il trattamento consiste nella rimozione dei peli pubici, ndr). Poi ho pagato etornata a casa. Ma mi è arrivato un messaggio molto strano doperatrice. Il messaggio inizia in modo anche abbastanza gentile. Fino quando leggo la frase: lavolta peròcostretta a chiederle un conto maggiorato. Michiesta quale fosse il problema e la risposta è stata laconica: per l’estensione dei peli pubici della tua zona intima.

Ne parlano su altre fonti

