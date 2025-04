Ho scoperto di avere una malattia autoimmune e un cancro alla tiroide grazie a ChatGPT Mi ha salvato la vita la storia di Lauren Bannon

Lauren Bannon, 40 anni, si è accorta di faticare nel piegare correttamente le dita, nel febbraio 2024, si è subito rivolta ai medici, che a maggio dello stesso anno le hanno diagnosticato l’artrite reumatoide. Una malattia autoimmune che colpisce principalmente le articolazioni e causa dolore, gonfiore e rigidità. Dopo quattro mesi dalla diagnosi Lauren non è stata meglio. Anzi, ha avuto dolori allo stomaco e ha perso più di sei chili. Ma i dottori non hanno saputo spiegarle le cause di questi ulteriori sintomi, li hanno liquidati come un reflusso acido.Così un giorno Lauren ha chiesto informazioni a ChatGPT. In pochi clic ha scoperto che, forse, poteva soffrire della malattia di Hashimoto, una patologia autoimmune che attacca la tiroide. Così ha convinto i medici a fare un test. Risultati? Le analisi hanno rivelato anche la presenza di due tumori nel collo. Ilfattoquotidiano.it - “Ho scoperto di avere una malattia autoimmune e un cancro alla tiroide grazie a ChatGPT. Mi ha salvato la vita”: la storia di Lauren Bannon Leggi su Ilfattoquotidiano.it Quando, 40 anni, si è accorta di faticare nel piegare correttamente le dita, nel febbraio 2024, si è subito rivolta ai medici, che a maggio dello stesso anno le hanno diagnosticato l’artrite reumatoide. Unache colpisce principalmente le articolazioni e causa dolore, gonfiore e rigidità. Dopo quattro mesi ddiagnosinon è stata meglio. Anzi, ha avuto dolori allo stomaco e ha perso più di sei chili. Ma i dottori non hanno saputo spiegarle le cause di questi ulteriori sintomi, li hanno liquidati come un reflusso acido.Così un giornoha chiesto informazioni a. In pochi clic hache, forse, poteva soffrire delladi Hashimoto, una patologiache attacca la. Così ha convinto i medici a fare un test. Risultati? Le analisi hanno rivelato anche la presenza di due tumori nel collo.

