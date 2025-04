Hellas Verona vs Cagliari come arrivano le due squadre

Hellas Verona vs Cagliari si giocherà lunedì 28 aprile 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Bentegodi.Hellas Verona VS Cagliari: come arrivano LE DUE squadreTrentadue i punti ottenuti dai veneti che però non sono proprio ancora tranquilli. La squadra di Zanetti va quindi alla ricerca di una vittoria che manca da quattro turni durante i quali ha ottenuto tre pareggi e una sconfitta. Soltanto con i tre punti la salvezza sarebbe ad un passo.I sardi inseguono a due lunghezze di ritardo dai loro prossimi avversari, ma la loro situazione si è complicata in seguito alle ultime sconfitte consecutive contro Inter e Fiorentina.

