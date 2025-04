Havoc su Netflix come finisce spiegazione del finale

Netflix Havoc. Si tratta del film d’azione con Tom Hardy, scritto e diretto da Gareth Evans. La trama segue un detective ferito, che dopo un affare di droga finito male deve salvare il figlio di un politico. Il finale della pellicola si concentra sul salvataggio di Charlie e Mia dall’ira delle Triade cinesi e un trio di agenti di polizia corrotti. Per pagare un debito di Mia, Charlie, Wes e Johnny rubano della droga e provocano la morte di Cortez, agente di polizia. I quattro rapinatori si recano da Tsui per i soldi, ma tre uomini mascherati – Jake, Vincent e Hayes – interrompono tutto.come finisce Havoc su Netflix: spiegazione finaleLeggi anche: You 5 finale, Joe Goldberg morirà? Significato ultima scenaNel corso del film Havoc, Jake, Vincent e Hayes vogliono uccidere Charlie e Mia (dopo la morte di Wes e Johnny), le quali si salvano dalla sparatoria. Latuafonte.com - Havoc su Netflix come finisce: spiegazione del finale Leggi su Latuafonte.com Dal 25 aprile 2025 è disponibile su. Si tratta del film d’azione con Tom Hardy, scritto e diretto da Gareth Evans. La trama segue un detective ferito, che dopo un affare di droga finito male deve salvare il figlio di un politico. Ildella pellicola si concentra sul salvataggio di Charlie e Mia dall’ira delle Triade cinesi e un trio di agenti di polizia corrotti. Per pagare un debito di Mia, Charlie, Wes e Johnny rubano della droga e provocano la morte di Cortez, agente di polizia. I quattro rapinatori si recano da Tsui per i soldi, ma tre uomini mascherati – Jake, Vincent e Hayes – interrompono tutto.suLeggi anche: You 5, Joe Goldberg morirà? Significato ultima scenaNel corso del film, Jake, Vincent e Hayes vogliono uccidere Charlie e Mia (dopo la morte di Wes e Johnny), le quali si salvano dalla sparatoria.

