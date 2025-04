Havoc la recensione Tom Hardy dolente e furioso nel brutale action di Gareth Evans

recensione di Havoc di Federico Gironi. Comingsoon.it - Havoc, la recensione: Tom Hardy dolente e furioso nel brutale action di Gareth Evans Leggi su Comingsoon.it Il regista gallese di The Raid torna a proporre la sua visione radicale dell'azione e della violenza, in un post-noir che pare rispondere per le rime alla saga di John Wick. Ladidi Federico Gironi.

Havoc, recensione: il fattore Tom Hardy e un neo-noir che spreca l'enorme potenziale - Gareth Evans costruisce un hard-boiled puntando tutto sull'estetica per incastrarsi su un plot arzigogolato, e probabilmente conseguenza di una standardizzazione dettata dalle produzioni streaming. Peccato. Su Netflix. Iniziare bene, finire male. Davvero, che grande amarezza. Ci credevamo, fin dal trailer, esplosivo e coinvolgente. E ci credevamo dalle prime sequenze. Sporche, granulose, a metà tra il poliziottesco, l'hard-boiled, il neo-noir. 🔗movieplayer.it

Tom Hardy impegnato in una fuga e scontri mortali nel trailer di Havoc - Il 25 aprile arriverà su Netflix il thriller Havoc e il nuovo trailer del film con star Tom Hardy anticipa sanguinose scene d'azione. Il 25 aprile arriverà sugli schermi di Netflix il nuovo thriller Havoc, scritto e diretto da Gareth Evans, già dietro la macchina da presa dell'action The Raid e della serie Gangs of London. Il protagonista è l'attore Tom Hardy e il trailer anticipa delle intense scene d'azione, tra scontri mortali, inseguimenti e moltissima tensione. 🔗movieplayer.it

Tom Hardy nel trailer italiano ufficiale di Havoc - Dal 25 aprile in streaming su Netflix il nuovo film diretto dal Gareth Evans di The Raid. Ecco trailer e trama ufficiali di Havoc. 🔗comingsoon.it

