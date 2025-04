Havoc – La recensione del nuovo film action di Netflix

Gareth Evans porta l'arte marziale indonesiana negli Stati Uniti. Dopo diversi anni sabatici, il regista di The Raid e Merantau torna dietro la macchina da presa per dirigere Tom Hardy in un action noir cupo ed esagerato. Nel cast, oltre al sopracitato Hardy, abbiamo Jessie Mei Li, Timothy Olyphant e Forest Whitaker.

La trama di Havoc
Dopo che un affare di droga va storto, un detective ferito deve farsi strada attraverso la malavita criminale. Per salvare il figlio estraniato di un politico, inizia a districarsi nel dark web di cospirazione e corruzione della sua città.

Un action estremo
Havoc è un ottimo film action che riesce a contrapporre l'immaginario delle arti marziali indonesiane alle atmosfere noir di una città americana. Gareth Evans – che di combattimenti ne sa qualcosa – sceglie Tom Hardy per impersonare un investigatore corrotto nel pieno tentativo di redenzione dai suoi peccati.

Havoc, la recensione: Tom Hardy dolente e furioso nel brutale action di Gareth Evans - Il regista gallese di The Raid torna a proporre la sua visione radicale dell'azione e della violenza, in un post-noir che pare rispondere per le rime alla saga di John Wick. La recensione di Havoc di Federico Gironi. 🔗comingsoon.it

Havoc, recensione: il fattore Tom Hardy e un neo-noir che spreca l'enorme potenziale - Gareth Evans costruisce un hard-boiled puntando tutto sull'estetica per incastrarsi su un plot arzigogolato, e probabilmente conseguenza di una standardizzazione dettata dalle produzioni streaming. Peccato. Su Netflix. Iniziare bene, finire male. Davvero, che grande amarezza. Ci credevamo, fin dal trailer, esplosivo e coinvolgente. E ci credevamo dalle prime sequenze. Sporche, granulose, a metà tra il poliziottesco, l'hard-boiled, il neo-noir. 🔗movieplayer.it

Tom Hardy impegnato in una fuga e scontri mortali nel trailer di Havoc - Il 25 aprile arriverà su Netflix il thriller Havoc e il nuovo trailer del film con star Tom Hardy anticipa sanguinose scene d'azione. Il 25 aprile arriverà sugli schermi di Netflix il nuovo thriller Havoc, scritto e diretto da Gareth Evans, già dietro la macchina da presa dell'action The Raid e della serie Gangs of London. Il protagonista è l'attore Tom Hardy e il trailer anticipa delle intense scene d'azione, tra scontri mortali, inseguimenti e moltissima tensione. 🔗movieplayer.it

