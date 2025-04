Harry e Meghan contro i social network

"La vita reale è migliore al di fuori dai social". Lo ha detto con fermezza il Principe Harry durante l'inaugurazione a New York di un memoriale per i bambini morti a causa dei social media ed ha aggiunto con lo stesso tenore: "Sono grato che i miei figli siano ancora troppo piccoli per essere online" Accanto ad Harry c'era lei, Meghan, unita come non mai al marito in questo nuovo impegno contro il pericolo tragicamente sempre più attuale dei social utilizzati anche dai bambini.

Re Carlo, nuove preoccupazioni, le dichiarazioni contro Harry e Meghan - La Monarchia Inglese sta vivendo negli ultimi tempi diverse difficoltà. Già prima che ascendesse al trono Re Carlo III, l’importante istituzione europea ha affrontato sia lo scandalo che ha travolto Andrea di York, coinvolto nel caso Epstein, che il passo indietro dei Duchi di Sussex e il loro trasferimento negli Stati Uniti d’America, con conseguenti rivelazioni shock sulla Casa Reale Inglese. Ma le complicazioni sono addirittura aumentate dopo la successione al trono, visto che sia al sovrano che alla nuora Kate Middleton è stato diagnosticato un tumore a inizio 2024 ed entrambi si sono ... 🔗dilei.it

“Harry razzista, sessista e misogino anche e soprattutto contro le donne di colore. Lui e Meghan sono tossici”: le nuove accuse contro il principe - Dopo la versione di Harry condita di “cuore pesante” e tristezza, tutte di parte, è ripartito il contrattacco della presidente dell’associazione caritatevole africana Sentebale, che il principe aveva fondato in memoria di sua madre Lady Diana. Qualche giorno fa, per chiudere un periodo di polemiche e accuse tra i membri del direttivo della charity e la sua ultima presidente, Harry aveva cercato di mettere la parola fine sulla faida rassegnando le sue dimissioni da ciò che lui stesso aveva contribuito a creare nel 2006 insieme all’amico, principe Seeiso di Lesotho. 🔗ilfattoquotidiano.it

Trump: “Non manderò via Harry, ha già abbastanza problemi con Meghan” - (Adnkronos) – Il presidente Donald Trump ha escluso l'espulsione di Harry, il cui status in materia di immigrazione è oggetto di controversie a Washington. Il tycoon ha assicurato al New York Post che non intende mandarlo via: "Non lo voglio fare. Lo lascerò stare. Ha già abbastanza problemi con la moglie. E' terribile", ha dichiarato. […] L'articolo Trump: “Non manderò via Harry, ha già abbastanza problemi con Meghan” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Harry e Meghan (che prova a fare l'influencer) contro i social: «Meglio la vita reale, felice che Archie e Lil; Harry e Meghan (che prova a fare l'influencer) contro i social: «Meglio la vita reale, felice che Archie e Lillibeth siano ancora piccoli»; Meghan Markle torna su Instagram con un nuovo post dopo cinque anni di silenzio; Harry e Meghan contro Zuckerberg: luci e ombre della denuncia dei duchi. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Harry e Meghan (che prova a fare l'influencer) contro i social: «Meglio la vita reale, felice che Archie e Lillibeth siano ancora piccoli» - Il principe Harry e Meghan Markle ancora una volta sotto i riflettori. Questa volta non per i pettegolezzi dei tabloid o per le polemiche legate al ... 🔗msn.com

Harry e Meghan Markle si uniscono per proteggere i bambini dai pericoli dei social media - Il principe Harry e Meghan Markle lanciano a New York il memoriale "Lost Screen", dedicato alle vittime giovanissime dei social media, sottolineando l'importanza della sicurezza online per i bambini. 🔗ecodelcinema.com

Meghan Markle all'evento con Harry. Ma scoppia la polemica - Sotto i riflettori durante l'evento a cui ha preso parte, la duchessa è finita la centro delle polemiche non solo per la contestata mise da lei indossata: cosa ha combinato ... 🔗msn.com