Hanno detto no Funerali papa Francesco un rifiuto che fa molto male dal cuore d’Europa

Funerali di papa Francesco si annunciano come una grande celebrazione corale in onore del pontefice argentino, ma anche come un momento di rara e sottile diplomazia mondiale. Un’occasione che riecheggia, nei suoi risvolti politici e simbolici, l’addio del 2005 a Giovanni Paolo II, quando, nonostante la guerra in Iraq, leader e sovrani si ritrovarono in Vaticano sotto lo stesso cielo. Oggi, mentre il mondo è segnato dal conflitto russo-ucraino e dall’escalation in Medio Oriente, San Pietro ospiterà nuovamente un crocevia di potenze e sensibilità.>> papa Francesco, così l’unica sorella in vita ha saputo della sua morte: la reazione di María ElenaSeppur segnati da assenze rilevanti – come quelle annunciate di Vladimir Putin e Benjamin Netanyahu – i Funerali vedranno una folta presenza di capi di Stato, rappresentanti religiosi e famiglie reali. Leggi su Caffeinamagazine.it Sabato 26 aprile, Piazza San Pietro diventerà il fulcro di un evento senza precedenti per solennità e rilievo internazionale: idisi annunciano come una grande celebrazione corale in onore del pontefice argentino, ma anche come un momento di rara e sottile diplomazia mondiale. Un’occasione che riecheggia, nei suoi risvolti politici e simbolici, l’addio del 2005 a Giovanni Paolo II, quando, nonostante la guerra in Iraq, leader e sovrani si ritrovarono in Vaticano sotto lo stesso cielo. Oggi, mentre il mondo è segnato dal conflitto russo-ucraino e dall’escalation in Medio Oriente, San Pietro ospiterà nuovamente un crocevia di potenze e sensibilità.>>, così l’unica sorella in vita ha saputo della sua morte: la reazione di María ElenaSeppur segnati da assenze rilevanti – come quelle annunciate di Vladimir Putin e Benjamin Netanyahu – ivedranno una folta presenza di capi di Stato, rappresentanti religiosi e famiglie reali.

