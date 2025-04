Hamilton fatica la Ferrari ha le mani legate da… una clausola CorSport

Ferrari per Lewis Hamilton si sta rivelando al di sotto delle aspettative. Ma le difficoltà del britannico in questa nuova esperienza della sua carriera potrebbero essere spiegate da una particolare clausola inserita nel contratto (voluta dalla Mercedes). A riferirlo è l'edizione online de Il Corriere dello Sport.Hamilton e la clausola nel contratto"Il pilota dopo aver guidato per oltre un decennio la monoposto della Mercedes, ora deve fare i conti con un sistema, una struttura e un hardware completamente nuovi", sottolinea il CdS. "Questo ha generato non pochi problemi che hanno frenato le prestazioni dell'inglese. Ma il suo nuovo contratto potrebbe in parte spiegare tutte queste difficoltà . Il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari è stato blindato dalla scuderia tedesca con una clausola tanto singolare quanto restrittiva", rivela la nota testata.

