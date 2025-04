Hamilton altra batosta è finita

Hamilton. La stagione in Formula 1, al volante della Ferrari, è iniziata come peggio non si poteva. Lento, anzi lentissimo se lo paragoniamo al solo compagno di scuderia Leclerc, e dopo appena cinque Gran premi già fuori dalla corsa al titolo.Fatta eccezione per la vittoria della Sprint in Cina, finora l’avventura dell’inglese alla guida della ‘Rossa’ è stata un autentico disastro. Specie in rapporto alle enormi, forse fin troppo enormi aspettative generatesi con il suo ingaggio.A Maranello hanno fatto all-in per il sette volte campione del mondo, sperando che con lui la Ferrari potesse tornare a conquistare quel titolo piloti che manca dal 2007, quando trionfò Kimi Raikkonen, dando di conseguenza un notevole contributo per quello Costruttori che non arriva invece dal 2008. Leggi su Sportface.it È un periodo pessimo per il pilota della Ferrari. Perdite per oltre 9 milioni di euro, l’esperienza si è conclusaOra come ora non vorremmo essere nei panni di Lewis. La stagione in Formula 1, al volante della Ferrari, è iniziata come peggio non si poteva. Lento, anzi lentissimo se lo paragoniamo al solo compagno di scuderia Leclerc, e dopo appena cinque Gran premi già fuori dalla corsa al titolo.Fatta eccezione per la vittoria della Sprint in Cina, finora l’avventura dell’inglese alla guida della ‘Rossa’ è stata un autentico disastro. Specie in rapporto alle enormi, forse fin troppo enormi aspettative generatesi con il suo ingaggio.A Maranello hanno fatto all-in per il sette volte campione del mondo, sperando che con lui la Ferrari potesse tornare a conquistare quel titolo piloti che manca dal 2007, quando trionfò Kimi Raikkonen, dando di conseguenza un notevole contributo per quello Costruttori che non arriva invece dal 2008.

