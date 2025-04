Gwyneth Paltrow ritorna a pane pasta e formaggio una svolta nella sua dieta

Gwyneth Paltrow ha affermato di essere tornata a mangiare cibi che in precedenza aveva eliminato dalla sua rigidissima dieta, tra cui pane, pasta e formaggio. Lo riporta la Bbc. L'attrice premio Oscar, diventata negli anni una guru del salutismo ha seguito e promosso diversi regimi alimentari negli anni. "Ho seguito per un certo periodo una dieta macrobiotica ferrea e così sono diventata ossessionata da un'alimentazione molto, molto sana", ha detto nell'ultima puntata del suo podcast spiegando di essersi dedicata al "benessere e al cibo" a causa del cancro alla gola che ha ucciso il padre.Poi lei e il secondo marito, Brad Falchuk, hanno iniziato a seguire la dieta paleo, basata sul principio che ci si debba nutrire "come i nostri antenati". Di recente però, Paltrow ha ricominciato a mangiare "pane a lievitazione naturale e un po' di formaggio e un po' di pasta".

