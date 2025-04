Gwyneth Paltrow 8220Ero ossessionata da un tipo di dieta ora mangio di nuovo pane e pasta8221

Gwyneth Paltrow ha messo un freno al rigido schema alimentare seguito per anni. L'attrice ha rivelato che, dopo essere stata "ossessionata" per anni da un certo tipo di dieta, ora ha ripreso a mangiare pane, pasta e altri alimenti che aveva abolito. Leggi su Fanpage.it ha messo un freno al rigido schema alimentare seguito per anni. L'attrice ha rivelato che, dopo essere stata "" per anni da un certodi, ora ha ripreso a mangiare, pasta e altri alimenti che aveva abolito.

