Gwyneth Paltrow e l’ossessione per la dieta dei Neanderthal Basta torno a mangiare pasta e formaggio

dieta o schemi da seguire a tavola Gwyneth Paltrow non ne vuole più sapere. L’attrice premio Oscar ha detto addio al rigido programma che si era auto-imposta, ricominciando a mangiare tutta una serie di alimenti che aveva troncato di netto dalla sua quotidianità: «Sto tornando a mangiare pane a lievitazione naturale e un po’ di formaggio. ecco, l’ho detto. Un po’ di pasta, dopo essere stata severa per così tanto tempo». Lo ha rivelato lei stessa durante un podcast della sua azienda Goop. Addio, dunque, alla celebre dieta paleo, letteralmente «paleolitica, come i nostri antenati».La dieta paleolitica e l’«ossessione» per il cibo frescoCarne, pesce, frutta, verdura, noci e semi di vario tipo. Niente prodotti rielaborati dall’uomo, da veri Neanderthal del paleolitico. Una scelta di salute non legata a strane nostalgie dei tempi che furono, bensì connessa al consumo di una dieta macrobiotica, basata quindi su alimenti locali, di stagione e non raffinati. Leggi su Open.online Dio schemi da seguire a tavolanon ne vuole più sapere. L’attrice premio Oscar ha detto addio al rigido programma che si era auto-imposta, ricominciando atutta una serie di alimenti che aveva troncato di netto dalla sua quotidianità: «Sto tornando apane a lievitazione naturale e un po’ di. ecco, l’ho detto. Un po’ di, dopo essere stata severa per così tanto tempo». Lo ha rivelato lei stessa durante un podcast della sua azienda Goop. Addio, dunque, alla celebrepaleo, letteralmente «paleolitica, come i nostri antenati».Lapaleolitica e l’«ossessione» per il cibo frescoCarne, pesce, frutta, verdura, noci e semi di vario tipo. Niente prodotti rielaborati dall’uomo, da veridel paleolitico. Una scelta di salute non legata a strane nostalgie dei tempi che furono, bensì connessa al consumo di unamacrobiotica, basata quindi su alimenti locali, di stagione e non raffinati.

