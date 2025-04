Guiglia lunedì a Roccamalatina lavori di manutenzione alla rete idrica

lunedì 28 aprile a Guiglia, nella frazione di Roccamalatina, sarà eseguito un importante intervento di manutenzione alla rete idrica. Per permettere l’esecuzione dei lavori, dalle ore 8 alle ore 18 sarà interrotta la distribuzione dell’acqua alle utenze che si trovano. Modenatoday.it - Guiglia, lunedì a Roccamalatina lavori di manutenzione alla rete idrica Leggi su Modenatoday.it Il Gruppo Hera comunica che28 aprile a, nella frazione di, sarà eseguito un importante intervento di. Per permettere l’esecuzione dei, dalle ore 8 alle ore 18 sarà interrotta la distribuzione dell’acqua alle utenze che si trovano.

