Guida TV Sky Cinema e NOW Eileen Venerdi 25 Aprile 2025

Venerdi 25 Aprile sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall'azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Eileen, in prima serata su Sky Cinema Uno HD alle 21.15, è un thriller psicologico elegante e inquieto, con Anne Hathaway e Thomasin McKenzie. In un grigio inverno del New England degli anni '60, Eileen lavora come segretaria in un carcere maschile. La sua vita è segnata dalla monotonia, da un ambiente opprimente e da un rapporto problematico con il padre. Ma l'arrivo della nuova psicologa, la sofisticata e carismatica Rebecca, sconvolge ogni equilibrio. Un'attrazione silenziosa ma esplosiva si insinua tra le due donne, portando Eileen a compiere scelte che cambieranno tutto.

