Guerrina bloccato il conto Per lo Stato non è morta

Guerrina Piscaglia è ancora viva. O meglio, per la burocrazia italiana è così. Il destino della casalinga di Novafeltria, uccisa 11 anni fa dal suo parroco, padre Gratien Alabi, è infatti ancora sospeso in un limbo anagrafico.Senza un certificato ufficiale di morte, la donna ha ancora aperto il suo conto corrente in un istituto di credito di Novafeltria e la banca non può ne chiuderlo ne trasferirlo ai familiari.Nonostante la sentenza definitiva di qualche anno fa, quando la Cassazione condannò nel 2019 Gratien, dichiarando che uccise Guerrina il giorno stesso della sua scomparsa a Cà Raffaello, nel comune di Badia Tedalda (provincia di Arezzo), il 1° maggio 2014. E poi ne fece sparire il cadavere.Il prete congolese sta scontando 25 anni di carcere a Rebibbia. Ma il corpo della vittima non è Stato mai ritrovato e tutte le questioni amministrative restano ancora in sospeso. Ilrestodelcarlino.it - Guerrina, bloccato il conto. Per lo Stato non è morta Leggi su Ilrestodelcarlino.it Rimini, 25 aprile 2025 –Piscaglia è ancora viva. O meglio, per la burocrazia italiana è così. Il destino della casalinga di Novafeltria, uccisa 11 anni fa dal suo parroco, padre Gratien Alabi, è infatti ancora sospeso in un limbo anagrafico.Senza un certificato ufficiale di morte, la donna ha ancora aperto il suocorrente in un istituto di credito di Novafeltria e la banca non può ne chiuderlo ne trasferirlo ai familiari.Nonostante la sentenza definitiva di qualche anno fa, quando la Cassazione condannò nel 2019 Gratien, dichiarando che ucciseil giorno stesso della sua scomparsa a Cà Raffaello, nel comune di Badia Tedalda (provincia di Arezzo), il 1° maggio 2014. E poi ne fece sparire il cadavere.Il prete congolese sta scontando 25 anni di carcere a Rebibbia. Ma il corpo della vittima non èmai ritrovato e tutte le questioni amministrative restano ancora in sospeso.

Su questo argomento da altre fonti

Guerrina Piscaglia per la burocrazia è ancora viva: il suo conto corrente non può essere toccato e trasferito in successione ai familiari. La donna è stata uccisa 11 anni fa da padre Graziano, secondo la giustizia, ma resta sospesa in un limbo anagrafico indefinito. La sentenza resa definitiva... 🔗arezzonotizie.it

Un giovane di 24 anni, originario della Campania, è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Piombino Portovecchio per tentata truffa. Il tutto è partito dalla denuncia di una cittadina 70enne. La donna, infatti, ha spiegato ai militari dell'Arma di aver ricevuto un messaggio da un... 🔗livornotoday.it

La Postepay Evolution è molto popolare tra gli studenti, i lavoratori, i pensionati ma anche per chi lavora in modo autonomo e necessita di una soluzione rapida per gestire i propri incassi. Si tratta più nel dettaglio di una carta prepagata dotata di Iban grazie alla quale si possono ricevere ed effettuare bonifici, accreditare lo stipendio o la pensione, effettuare pagamenti online e nei negozi, prelevare contanti senza la necessità di aprire un vero e proprio conto corrente in banca. 🔗quifinanza.it

Guerrina, bloccato il conto. Per lo Stato non è morta; Per la banca Guerrina è viva. Uccisa dal sacerdote nel 2014 (corpo mai trovato): conto corrente bloccato; Guerrina Piscaglia, per la banca è viva: bloccato il conto corrente; Guerrina, ultima sfida legale. Maxi-danni chiesti alla chiesa. E per la banca è ancora viva. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Guerrina, ultima sfida legale. Maxi-danni chiesti alla chiesa. E per la banca è ancora viva - Il conto corrente della scomparsa è bloccato non essendoci un certificato di morte. Guerrina Piscaglia per ... Ma il corpo della vittima non è stato mai ritrovato e questo è un aspetto che ... 🔗lanazione.it