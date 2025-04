Feedpress.me - Guerra in Ucraina: raid russo a Pavlohrad, 3 morti tra cui bambino

Il capo dell’Amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk (orientale), Serhiy Lysak ha detto che a, in seguito all’ attacco contro un edificio residenziale, tre persone, tra cui un, sono state uccise e altre 8 sono rimaste ferite . Lo scrive Unian. «Sei feriti sono stati ricoverati in ospedale. Un paziente è in gravi condizioni, gli altri hanno subito lievi.