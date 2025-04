Guerra e media In mostra 40 foto di Lorenzo Tugnoli

mostra e ad aprire il percorso espositivo sono i versi di una poesia di Refaat Alareer, poeta e intellettuale palestinese, ucciso a Gaza in un raid israeliano all'inizio dell'escalation militare, nella notte tra il 6 e il 7 dicembre 2023. La poesia si chiude con "Se dovessi morire, fa che sia un racconto". "Un monito a non dimenticare – spiega la curatrice della mostra, Francesca Recchia – e un invito a farsi testimoni della storia". La mostra è stata voluta dall'Unione Comuni della Bassa Romagna e viene ospitata fino al prossimo 2 giugno negli spazi dell'ex Convento San Francesco di Bagnacavallo. Si tratta di un progetto interdisciplinare fatto di immagini, parole e testimonianze, concepito per svelare le contraddizioni che caratterizzano la narrazione pubblica e mediatica della più recente escalation militare in Israele, Palestina e Libano.

