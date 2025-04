Guardiola seconda possibilità con la moglie dopo la separazione Le ultime

Guardiola, riavvicinamento alla moglie dopo la separazione a gennaio? Il tecnico potrebbe prendersi una pausa in estate per ricucire il rapporto Pep Guardiola e sua moglie Cristina Serra sembrano pronti a darsi una seconda possibilità, dopo la separazione annunciata a gennaio. Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano El Nacional, i due avrebbero trascorso tre giorni . Calcionews24.com - Guardiola, seconda possibilità con la moglie dopo la separazione? Le ultime Leggi su Calcionews24.com , riavvicinamento allalaa gennaio? Il tecnico potrebbe prendersi una pausa in estate per ricucire il rapporto Pepe suaCristina Serra sembrano pronti a darsi unalaannunciata a gennaio. Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano El Nacional, i due avrebbero trascorso tre giorni .

Su questo argomento da altre fonti

Guardiola e la moglie Cristina si danno una seconda possibilità: Pep le ha fatto una promessa - A quattro mesi dalla separazione, Pep Guardiola e la moglie Cristina Serra danno al loro matrimonio una seconda possibilità: il tecnico catalano è volato a Pasqua nella casa di famiglia a Barcellona e ha fatto a Cristina una promessa per il futuro.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Selvaggia Lucarelli: “Chiara Ferragni? Ha pagato e merita una seconda possibilità professionale e privata. A Fedez vengono perdonate cose ben più gravi” - Selvaggia Lucarelli è stata ospite, per la prima volta, nel salotto di Silvia Toffanin a “Verissimo”. La scrittrice si è raccontata a tutto tondo dalla sua infanzia al rapporto con il padre e la madre, la maternità, la separazione dal primo marito Laerte Pappalardo, poi una lunga relazione tossica fino all’amore di Lorenzo. C’è stato anche spazio per parlare della famosa inchiesta de Il Fatto Quotidiano in merito al “Pandorogate” che ha visto al centro Chiara Ferragni e l’operazione commerciale con Balocco. 🔗ilfattoquotidiano.it

Selvaggia Lucarelli: “Chiara Ferragni? Ha pagato e merita una seconda possibilità professionale e privata. Fedez? a lui vengono perdonate così più gravi” - Selvaggia Lucarelli è stata ospite, per la prima volta, nel salotto di Silvia Toffanin a “Verissimo”. La scrittrice si è raccontata a tutto tondo dalla sua infanzia al rapporto con il padre e la madre, la maternità, la separazione dal primo marito Laerte Pappalardo, poi una lunga relazione tossica fino all’amore di Lorenzo. C’è stato anche spazio per parlare della famosa inchiesta de Il Fatto Quotidiano in merito al “Pandorogate” che ha visto al centro Chiara Ferragni e l’operazione commerciale con Balocco. 🔗ilfattoquotidiano.it

Guardiola e la moglie Cristina si danno una seconda possibilità: Pep le ha fatto una promessa; Pep Guardiola e la moglie strappano le carte del divorzio: la promessa di lui; Guardiola e Cristina Serra tornano insieme? Pasqua a Barcellona grazie all'aereo privato del Manchester City; Pep Guardiola e «la separazione dalla moglie, dopo trent’anni insieme». 🔗Se ne parla anche su altri siti