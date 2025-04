Ilnapolista.it - Guardiola ora si appella al linguaggio del corpo: «Non esultiamo più come prima, si è perso lo spirito di squadra»

Pepha sottolineato,del match di Fa Cup contro il Nottingham Forest,ildeldei giocatori del Manchester City quando esultano sia cambiato, affermando che si èlodie va recuperato.sialdel: «Nonpiùquando segniamo»Nelle dichiarazioni riportate dal Guardian,afferma:«Dobbiamo recuperare lodi. Quando festeggiamo per un gol, nonpiù. Non c’era undelcorretto. Questo è un dettaglio stupido, ma la dice lunga sulla passione che i giocatori hanno avuto in questa stagione. non era la stessa».Il tecnico poi promette:«La prossima stagione sarà migliore. Penso che tutti abbiano imparato la lezione. Giocheremo in Premier League un po’ meglio.