Grosseto muore ciclista dopo scontro con auto sulla via Senese

Incidente mortale oggi, 25 aprile 2025, lungo via Senese nel comune di Grosseto dove un ciclista di circa 60 anni ha perso la vita dopo lo scontro con un'auto con al volante un 30enne grossetano

GROSSETO – Un 25 aprile tragico in via Senese a Grosseto. Un ciclista è morto a seguito di un incidente con un'auto che si è verificato poco prima delle 14 di oggi. Per il sinistro sono stati attivati l'elisoccorso Pegaso 1, l'ambulanza infermieristica della pubblica assistenza di Massa Marittima, l'ambulanza della Croce rossa e l'auto medica di Grosseto. Ma il tentativo di rianimazione non hanno avuto successo.

