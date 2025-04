Grigliata rinnovi e sogni di Serie B Avellino con Altamura per salutare la Lega Pro

Serie B. Con la promozione tra i cadetti già in tasca, i ragazzi di Raffaele Biancolino affrontano con serenità la settimana che li porterà. Avellinotoday.it - Grigliata, rinnovi e sogni di Serie B: Avellino, con l'Altamura per salutare la Lega Pro Leggi su Avellinotoday.it L’ultima partita della stagione regolare è alle porte, poi sarà tempo di Supercoppa e di un’estate da vivere da protagonista, in vista del grande ritorno inB. Con la promozione tra i cadetti già in tasca, i ragazzi di Raffaele Biancolino affrontano con serenità la settimana che li porterà.

