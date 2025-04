Greyhound 2 le riprese del sequel con Tom Hanks inizieranno nel 2026

Greyhound, con star Tom Hanks, avrà un sequel ed è stato svelato quando inizieranno le riprese del progetto Apple Original. Greyhound 2, sequel del film con star Tom Hanks, verrà girato il prossimo anno. Il sito Deadline ha infatti svelato che le riprese inizieranno nel mese di gennaio 2026 a Sydney, Australia. Chi sarà coinvolto nel film Nel sequel di Greyhound l'attore premio Oscar Tom Hanks riprenderà il ruolo del capitano Krause. La star ha inoltre firmato la sceneggiatura del film che verrà diretto dal regista Aaron Schneider. Nel team della produzione del lungometraggio ambientato durante la seconda guerra mondiale ci sarà poi Gary Goetzman per conto di Playtone. Il sequel seguirà Krause e il suo equipaggio mentre viaggiano dalle . Movieplayer.it - Greyhound 2: le riprese del sequel con Tom Hanks inizieranno nel 2026 Leggi su Movieplayer.it Il film, con star Tom, avrà uned è stato svelato quandoledel progetto Apple Original.2,del film con star Tom, verrà girato il prossimo anno. Il sito Deadline ha infatti svelato che lenel mese di gennaioa Sydney, Australia. Chi sarà coinvolto nel film Neldil'attore premio Oscar Tomriprenderà il ruolo del capitano Krause. La star ha inoltre firmato la sceneggiatura del film che verrà diretto dal regista Aaron Schneider. Nel team della produzione del lungometraggio ambientato durante la seconda guerra mondiale ci sarà poi Gary Goetzman per conto di Playtone. Ilseguirà Krause e il suo equipaggio mentre viaggiano dalle .

Su altri siti se ne discute

Al via nel Regno Unito le riprese della terza stagione di House of the Dragon - Partite le riprese della serie spin off Sono ufficialmente iniziate nel Regno Unito le riprese della terza stagione di House of the Dragon, la serie di successo ambientata 200 anni prima degli eventi de Il Trono di Spade. I nuovi episodi arriveranno prossimamente su Sky e in streaming su NOW, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti. Tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, la serie continua a raccontare l’epica storia della Casa Targaryen. 🔗361magazine.com

"Sano come un pesce": iniziano le riprese del nuovo film di Giovanni Cangialosi e Paola Salute - Al via nell'isola di Marettimo le riprese del nuovo film dal titolo "Sano come un Pesce", un film di Giovanni Cangialosi e Paola Salute, con la regia degli stessi autori insieme a Bruno Tedeschi. "Il film - si legge in una nota - è un brillante giallo comico ambientato in un suggestivo borgo... 🔗palermotoday.it

Reacher 4: Quando Inizieranno le Riprese? Ecco le Ultime Novità! - Sei un fan sfegatato di Reacher e non vedi l'ora della quarta stagione? Ottime notizie (e qualche ritardo in vista)! La serie con Alan Ritchson, che ha conquistato Prime Video fin dal suo debutto, sta per tornare, ma con qualche sorpresa nel cronoprogramma. Scopriamo insieme cosa bolle in pentola. Le Riprese di Reacher 4 Slittano? Ecco Perché Sembra che le riprese della quarta stagione di Reacher dovranno attendere. 🔗mistermovie.it

Greyhound 2: le riprese del sequel con Tom Hanks inizieranno nel 2026; Speed, Keanu Reeves: Durante le riprese abbiamo provocato veri incidenti col bus, la gente urlava; Sequel, tutti i film in preparazione che vedremo in futuro; Spari e scenografie anni 70: sul set di Diabolik in via Marconi | FOTO-VIDEO. 🔗Ne parlano su altre fonti

Greyhound 2: le riprese del sequel con Tom Hanks inizieranno nel 2026 - Greyhound 2, sequel del film con star Tom Hanks, verrà girato il prossimo anno. Il sito Deadline ha infatti svelato che le riprese inizieranno nel mese di gennaio 2026 a Sydney, Australia. Chi sarà co ... 🔗msn.com