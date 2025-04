Gregorio VII diventa zona pedonale per i funerali del Papa le auto vengono rimosse rabbia dei residenti

Gregorio VII è diventata pedonale da piazza Pio XI a via di Porta Cavalleggeri per i funerali di Papa Franesco. rimosse le auto dei residenti: "E chi è partito per il Ponte del 25 aprile come faceva a rimuoverla?" Leggi su Fanpage.it ViaVII ètada piazza Pio XI a via di Porta Cavalleggeri per idiFranesco.ledei: "E chi è partito per il Ponte del 25 aprile come faceva a rimuoverla?"

