Green zone e niente bus in centro Roma si blinda per il funerale del Papa

Roma blindata come non mai per il massiccio piano di sicurezza per i funerali di Papa Francesco: durante le esequie, sabato, in centro scattano limitazioni alla viabilità e in molte aree non transitano gli autobus mentre in tutta la capitale le scuole rimangono chiuse. Green zone ai Parioli L'arrivo del presidente americano, Donald Trump, che alloggia nella residenza dell'ambasciatore Usa a Villa Taverna, comporta l'istituzione di una 'Green zone' ai Parioli. Nell'area ricompresa tra viale delle Belle Arti, viale Bruno Buozzi, piazza Pitagora, via Stoppani, piazza Ungheria, viale Liegi, via Salaria, via Giovanni Pacini, via Ruggiero Giovannelli, via Saverio Mercadante e via Ulisse Aldrovandi ci saranno limitazioni al traffico, il divieto di manifestazioni pubbliche e di accesso per i veicoli adibiti al trasporto merci.

