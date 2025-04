Green Game tempo di finalissima In lizza gli studenti del ’Lotti’

Green Game 2025: la finalissima nazionale che andrà in scena lunedì 5 maggio alle 10 al Palasport 'Flaminio' di Rimini. Protagonisti, gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di II grado provenienti da ogni angolo d'Italia. Il percorso è iniziato lo scorso ottobre, con un coinvolgente road show che ha toccato 'dal vivo' le scuole del Piemonte e, in modalità digitale, gli istituti del resto d'Italia. Un viaggio educativo che ha entusiasmato oltre 36.000 studenti. Dopo una selezione attenta e rigorosa, la scuola che rappresenterà la provincia di Grosseto alla finale nazionale è l'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore 'Bernardino Lotti' di Massa Marittima. Le classi finaliste si contenderanno il titolo di Campione Nazionale Green Game 2025, insieme ai premi messi in palio per le prime tre scuole classificate: buoni per l'acquisto di materiale didattico di 750 euro per la prima classificata, di 500 euro per la seconda e di 250 euro per la terza.

