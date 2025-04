Graziani lancia l’allarme Crollo dell’Inter preoccupante dal Parma in poi è successo questo

Graziani si è espresso sul momento dell'Inter di Simone Inzaghi: le dichiarazioni dell'ex calciatore di Roma e FiorentinaCiccio Graziani ha analizzato la sconfitta dell'Inter e la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia di ieri sera. Per l'ex calciatore, i nerazzurri stanno affrontando un momento di difficoltà dal punto di vista fisico e mentale, ma possono rialzarsi nelle prossime partite. Le dichiarazioni a Radio Sportiva dell'ex attaccante.LE PAROLE – «Crollo preoccupante, segnale che parte dal 2-2 in rimonta contro il Parma. Sta facendo fatica, si evince che fisicamente e mentalmente non sono sul pezzo come prima. Inter si è impiantata, ma è inevitabile, alla lunga accusi le partite in più e i tanti infortuni. Le riserve sono in difficoltà, va resettato tutto, cercando un modo per tirarsi fuori.

