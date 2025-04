Graziani Crolli dell’Inter preoccupano Dalla sconfitta di ieri si può imparare

Graziani ha analizzato la sconfitta dell'Inter e la conseguente eliminazione Dalla Coppa Italia di ieri sera. Per l'ex calciatore, i nerazzurri stanno affrontando un momento di difficoltà dal punto di vista fisico e mentale, ma possono rialzarsi nelle prossime partite.IL COMMENTO – Ciccio Graziani, intervenuto in diretta a Radio Sportiva, ha commentato la disfatta dell'Inter nel derby di Coppa Italia: «Crollo preoccupante, segnale che parte dal 2-2 in rimonta contro il Parma. Sta facendo fatica, si evince che fisicamente e mentalmente non sono sul pezzo come prima. Inter si è impiantata, ma è inevitabile, alla lunga accusi le partite in più e i tanti infortuni. Le riserve sono in difficoltà, va resettato tutto, cercando un modo per tirarsi fuori. Rimango dell'idee che Inter squadra più forte d'Italia, ma si scioglie a volte troppo presto alle prime difficoltà della gara.

