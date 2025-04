Gravissimo incidente sul lavoro a Jesi 19enne travolto da un traliccio

incidente sul lavoro scuote le Marche. Un ragazzo di soli 19 anni è rimasto ferito in modo Gravissimo questa mattina a Jesi (Ancona), mentre era impegnato in attività agricole all'interno di un terreno in via Piandelmedico, alla periferia della città.Il giovane, dipendente regolarmente assunto da un'azienda agricola proprietaria del campo, si trovava alla guida di un trattore quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha urtato un traliccio della telefonia. La struttura metallica, probabilmente destabilizzata dall'impatto, è crollata travolgendolo completamente e colpendolo alla testa.I soccorsi: intubato sul posto e trasportato in eliambulanzaUn passante ha notato la scena e ha immediatamente allertato il 112.

