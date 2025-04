Gravina Spalletti Buffon rendono omaggio alla bara di Papa Francesco

alla bara di Papa Francesco: Gabriela Gravina, presidente della FIGC, Luciano Spalletti tecnico della Nazionale e Gigi Buffon, capo della delegazione della nazionale azzurra, si sono recati a San Pietro per rendere omaggio al Pontefice defunto. Quotidiano.net - Gravina, Spalletti, Buffon rendono omaggio alla bara di Papa Francesco Leggi su Quotidiano.net Roma, 25 apr. (askanews) - I vertici del calcio italiano davantidi: Gabriela, presidente della FIGC, Lucianotecnico della Nazionale e Gigi, capo della delegazione della nazionale azzurra, si sono recati a San Pietro per rendereal Pontefice defunto.

