Gravi irregolarità per la nave in arrivo dall’India la Guardia Costiera la ferma

PIOMBINO – Stop a una nave battente bandiera liberiana dalla Guardia Costiera di Livorno per Gravi carenze. L'unità, impiegata nel trasporto di blumi (grandi barre rettangolari) di acciaio era giunta in porto a Piombino lo scorso 20 aprile proveniente dal porto indiano di Vishakhapatnam e avrebbe dovuto lasciare gli ormeggi nella giornata di domani (26 aprile) per fare rotta su Algeciras.Il provvedimento è stato adottato al termine di una lunga e dettagliata ispezione mirata a verificare che l'unità ed il suo equipaggio rispondessero pienamente ai requisiti delle Convenzioni internazionali applicabili in materia di sicurezza della navigazione ed estesa, in particolar modo, anche ai controlli in materia di condizioni di vita e di lavoro a bordo.Gli esiti dell'attività, che ha compreso verifiche documentali, test operativi ed anche l'esecuzione di una complessa esercitazione antincendio, hanno evidenziato le condizioni sub-standard dell'unità con il riscontro di undici irregolarità – di cui due molto Gravi – che hanno determinato la necessità per gli ispettori Psc operanti di procedere a impedire alla nave di riprendere la navigazione.

