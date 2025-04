Grandinata nel foggiano chicci grossi come palline da ping pong

Quotidianodipuglia.it - Grandinata nel foggiano, chicci grossi come palline da ping pong Leggi su Quotidianodipuglia.it Una violenta ondata di maltempo con pioggia e grandine si è abbattuta nel pomeriggio di oggi sui comuni dell'Alto Tavoliere, tra San Severo e Torremaggiore, in provincia di Foggia..

Violenta grandinata nel Foggiano, danni ai campi - Una violenta grandinata si è abbattuta nelle campagne nel Foggiano. Diversi video on line mostrano, nella zona tra Lucera e Castelnuovo della Daunia i chicchi che si sono accumulati come la neve. Il maltempo ha causato danni diffusi alle colture agricole del Tavoliere, in particolare al grano. Le prime stime di Confagricoltura Foggia ipotizzano "danni significativi a diverse coltivazioni, che si aggiungono alle problematiche derivanti da una stagione caratterizzata da un'alternanza di siccità e precipitazioni intense e improvvise". 🔗tgcom24.mediaset.it

