Grandi cantautori il fascino del jazz hip hop e dj set

jazz, grazie alla serrata programmazione del festival regionale Crossroads. Quotidiano.net - Grandi cantautori il fascino del jazz hip hop e dj set Leggi su Quotidiano.net Il 25 aprile Festa della Liberazione è anche, quest’anno, giornata al centro di un lunghissimo ponte nel quale l’offerta di musica è molto vasta e riguarda linguaggi e appuntamenti diversi.Così Parma propone il concerto di uno dei nomi più rappresentativi e originali della scena dell’hip hop italiano, il romano Franco 126, tra suggestioni che arrivano dagli ascolti del rap americano e di Franco Califano. Con lui sul palco di piazza Garibaldi (ingresso gratuito) ci saranno Vale p e Lil Jolie, da Sanremo Giovani e, dopo, il dj Claudio Di Rocco. A proposito di dj, nello stesso giorno, sulla spiaggia del Samsara, a Riccione, arriva la superstar della dance music Ralf, con Bagni Ralf, musica mixata da mezzogiorno per 12 ore, anteprima della stagione estiva.Tantissimi gli appuntamenti con il grande, grazie alla serrata programmazione del festival regionale Crossroads.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sabato 15 marzo alle 21, presso il teatro comunale di Russi in Via Cavour 8, il cantautore Sergio Casabianca, accompagnato da una formazione inedita di artisti, presenterà il suo nuovo concerto: “FFFF…enomeni – Omaggio a De André, Guccini, Battiato e De Gregori”, unica data nel ravennate di una... 🔗ravennatoday.it

In gara al Festival con Giovani incoscienti, il cantante racconta la canzone che parla di «giovani tormentati cresciuti ai bordi del Raccordo»: «Ma non mi piace che si chiami arte la mia. È presuntuoso. Sono un artigiano» 🔗vanityfair.it

La preziosissima vittoria contro il Bologna, la prima al Gewiss in campionato nel 2025, ha rilanciato in maniera vigorosa le quotazioni dell’Atalanta in zona Champions League. La Dea, infatti, ha consolidato il terzo posto in classifica mettendo quattro lunghezze di margine tra sé e il quinto posto, occupato proprio dagli emiliani. Gli esami, però, non sono certo finiti. Nel giorno di Pasqua (domenica 20 aprile) i nerazzurri sono attesi ad un altro test dall’alto coefficiente di difficoltà: a ... 🔗bergamonews.it

Grandi cantautori il fascino del jazz hip hop e dj set; Le stagioni del cuore di Grazia Di Michele; Marineo (Pa): musica al castello Beccadelli Bologna; Suzanne Vega: «Adesso mi sento una folk singer». L'autrice della celebre “Luka”, live alla Casa del Jazz. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

"I grandi del jazz" nella sezione Teche Rai di RaiPlay - A 25 anni dalla morte di Ella Fitzgerald, scomparsa a Beverly Hills il 15 giugno 1996, Rai Teche celebrerà l’artista, una delle più grandi cantanti del mondo, considerata da molti la “Regina del Jazz” ... 🔗rai.it

Concerto tributo ad Antonello Venditti: al Miles Davis i grandi successi del cantautore rivisitati in chiave jazz - Il Miles Davis Jazz Club rende omaggio a uno dei più grandi cantautori italiani con una rilettura in chiave jazz delle sue canzoni più iconiche. Le melodie intramontabili di Antonello Venditti ... 🔗palermotoday.it