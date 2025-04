Gondo e Portanova abbattono il Cittadella e la Reggiana si rilancia

Gondo e Portanova la Reggiana vince lo scontro diretto col Cittadella e si rilancia nella corsa alla salvezza. Dopo un primo tempo con pochissime emozioni, la squadra di Dionigi ha cambiato passo nella ripresa trovando il vantaggio con rasoterra di Gondo da posizione defilata e poi ha raddoppiato con una discesa di Portanova che si è fatto cinquanta metri palla al piede prima di infilare Kastrati. Il Cittadella è riuscito ad accorciare a recupero già scaduto con Pandolfi sugli sviluppi da calcio d’angolo. Una rete che potrebbe essere pesante perché dà il vantaggio ai veneti negli scontri diretti visto che all’andata vinsero loro 3 a 1.Il tabellinoReggiana 2Cittadella 1Reggiana (3-5-2) Motta; Libutti, Rozzio, Lucchesi (dal 27’ s.t. Nahounou); Fiamozzi, Sersanti (dal 18’ s. Sport.quotidiano.net - Gondo e Portanova abbattono il Cittadella e la Reggiana si rilancia Leggi su Sport.quotidiano.net Reggio Emilia, 25 aprile 2025 – Trascinata dalavince lo scontro diretto cole sinella corsa alla salvezza. Dopo un primo tempo con pochissime emozioni, la squadra di Dionigi ha cambiato passo nella ripresa trovando il vantaggio con rasoterra dida posizione defilata e poi ha raddoppiato con una discesa diche si è fatto cinquanta metri palla al piede prima di infilare Kastrati. Ilè riuscito ad accorciare a recupero già scaduto con Pandolfi sugli sviluppi da calcio d’angolo. Una rete che potrebbe essere pesante perché dà il vantaggio ai veneti negli scontri diretti visto che all’andata vinsero loro 3 a 1.Il tabellino(3-5-2) Motta; Libutti, Rozzio, Lucchesi (dal 27’ s.t. Nahounou); Fiamozzi, Sersanti (dal 18’ s.

