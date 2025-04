Oasport.it - Golf: Ryu e Liu in testa dopo un giro allo Chevron Championship, Moresco a metà classifica

Sembra di essere tornati a qualche anno fa2025, primo Major femminile dell’anno, dove le 18 buche iniziali sono state sospese poco prima della fine a causa del tempo non clemente. Ad ogni modo, per larga misura lagià emette diversi verdetti importanti, e soprattutto riporta al centro del discorso la Corea del Sud e in particolare Haeran Ryu, al comando con lo score di -7 assieme alla cinese Yan Liu. Proprio quest’ultima è un po’ più sorprendente, come nome, della prima, che invece da due anni s’infila regolarmente in top ten nei Major (in particolare ne ha tre negli ultimi cinque).Il Texas (The Woodlands), però, porta bene anche a Hyo Joo Kim, che è al terzo posto con lo score di -5: ancora in quota Corea del Sud quarta a -4 Hye-Jin Choi, che si accompagna alla thailandese Ariya Jutanugarn, alla spagnola Carlota Ciganda, alla belga Manon de Roey e alle americane Brooke Matthews e Lucy Li, con quest’ultima che però deve ancora terminare il(è alla 14).