Golf Crocker prende la testa della classifica provvisoria in Cina Bene i 3 azzurri

classifica provvisoria vede Sean Crocker in testa a -9 con uno score di -4 nel R2.L'americano è riuscito a mettere 2 colpi di distanza su un gruppetto formato dal thailandese Kiradech Aphibarnrat, il paraguayano Fabrizio Zanotti, il francese Martin Couvra, il neozelandese Daniel Hillier, l'australiano Elvis Smylie e il brutannico Jack Senior, tutti fermi a -7 in T2.Buono il torneo anche dell'austriaco Bernd Wiesberger, in T8 a -6 con due score di fila in -3. L'europeo si trova assiepato insieme a Marco Penge e Sam Bairstow. Brutta giornata, invece, per Haotong Li, primo dopo la prima prima giornata. Oasport.it - Golf, Crocker prende la testa della classifica provvisoria in Cina. Bene i 3 azzurri Leggi su Oasport.it Seconda giornata in archivio per l'Hainan Classic. Sospesa per oscuritá dopo che alle prime luci dell'alba si sono concluse le 18 buche di giovedì (il gioco era stato sospeso a causa di temporali nella zona), la

