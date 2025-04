Golden Globes 2026 Nikki Glaser conduce la cerimonia 11 gennaio al Beverly Hilton

La cerimonia per i Golden Globes 2026 si svolgerà l'11 gennaio al Beverly Hilton di Los Angeles. Lo ha annunciato in un comunicato la Dick Clark Productions, l'agenzia di produzione che gestisce i premi. Sul palco per l'83/a edizione, a fare gli onori di casa, per la seconda volta tornerà l'attrice e comica Nikki Glaser e l'evento sarà trasmesso in Usa live dalla Cbs e in streaming su Paramount+. Le candidature per i Golden Globes saranno invece annunciate l'8 dicembre 2025. L'annuncio dei Golden Globes viene in un momento in cui si comincia a riempire il calendario per la stagione dei premi, con la cerimonia degli Oscar che si terrà il 15 marzo e sarà trasmessa da Abc, mentre gli Screen Actors Guild Awards si svolgeranno il 1 marzo, trasmessi da Netflix, e i Producers Guild Awards saranno conferiti il 28 febbraio.

