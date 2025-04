Gli Usa investono ancora nel calcio italiano Charlie Stillitano presidente dello Spezia il modello è l’Atalanta

Charlie Stillitano, pezzo grosso fra i dirigenti sportivi statunitensi (in passato anche direttore generale dei New York MetroStars) diventerà il nuovo presidente del Cda dello Spezia che ora milita in Serie B. Il club è stato acquistato mercoledì scorso dall'imprenditore americano Thomas Roberts. Stillitano ha altresì dichiarato che l'acquisizione del club non è subordinata direttamente alla promozione in Serie A – che pure potrebbe avvenire, visto che la squadra è terza in campionato – ma che l'obiettivo del lungo-medio periodo sarebbe quello di rendere i liguri solidi nella massima serie. Lo riporta The Athletic.Stillitano nuovo presidente dello Spezia: «Questo club ha un potenziale enorme»Di seguito quanto riporta il quotidiano:"Le ultime due proprietà dello Spezia sono state anch'esse straniere: Robert Platek, socio del fondo di investimento americano Msd Capital, aveva acquistato il club nel 2021, per poi rivenderlo due mesi fa alla F32 Holdings Inc.

Palla agli Usa. Perché il calcio italiano piace oltre Atlantico - La International Trade Administration, agenzia governativa statunitense del Dipartimento del Commercio, ha rilasciato un nuovo bollettino che evidenzia le opportunità emergenti nell’ambito della gestione sportiva e dello sviluppo infrastrutturale in Italia. Il documento si concentra in particolare sul panorama calcistico italiano e sulle prossime competizioni internazionali, offrendo spunti interessanti per investitori e imprese statunitensi. 🔗formiche.net

Serie A inarrestabile negli USA: record di ascolti su CBS e FOX Deportes, calcio italiano conquista America - — Golazo America (@GolazoAmerica) March 4, 2025 La Serie A sta vivendo un`impennata di popolarità senza precedenti negli Stati Uniti, stabilendo nuovi record di audience e di accessibilità. Il calcio italiano non è mai stato così vicino ai tifosi americani, con una stagione innovativa che ha trasformato la diffusione del campionato su più piattaforme. Per la prima volta, la Lega Serie A ha separato le sue trasmissioni in lingua inglese e spagnola per servire meglio la comunità ispanica in ... 🔗digital-news.it

Calcio come ponte fra Italia e Usa, nasce la partnership Lega A-Niaf - NEW YORK (ITALPRESS) – Lo storico accordo è stato annunciato in occasione del gala per i 50 anni della National Italian American Foundation. La NIAF otterrà i diritti esclusivi per l’utilizzo del marchio Lega Serie A e beneficerà di una significativa visibilità televisiva, inclusi Led e pubblicità durante la trasmissione nordamericana della finale di Coppa Italia e della Supercoppa Italiana. 🔗unlimitednews.it

