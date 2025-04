Gli ultimi saranno i primi ai funerali di Papa Francesco l’ultimo saluto a Santa Maria Maggiore di migranti poveri detenuti e transgender

ultimi saranno i primi”. È un verso del Vangelo e diventerà realtà in occasione dei funerali di Francesco, il Papa degli ultimi. “Gli ultimi saranno i primi” ai funerali di Papa Francesco: l’ultimo saluto a Santa Maria Maggiore di migranti, poveri, detenuti e transgender (Ansa Foto) – notizie.comAlla messa per l’ultimo saluto al Santo Padre prevista per domani, sabato 26 aprile alle ore 10 in Piazza San Pietro, parteciperanno i capi di Stato e di governo di tutto il mondo. La giornata diventerà anche un momento di riunione tra i leader mondiali, dopo che il presidente Usa Donald Trump ha fatto sapere di voler parlare dei dazi e altri temi di attualità come l’Ucraina.Ma se il Papa fosse stato ancora vivo, siamo certi, sarebbe stato altrettanto felice di incontrare le persone “dimenticate”. Notizie.com - “Gli ultimi saranno i primi” ai funerali di Papa Francesco: l’ultimo saluto a Santa Maria Maggiore di migranti, poveri, detenuti e transgender Leggi su Notizie.com “Gli”. È un verso del Vangelo e diventerà realtà in occasione deidi, ildegli. “Gli” aididi(Ansa Foto) – notizie.comAlla messa peral Santo Padre prevista per domani, sabato 26 aprile alle ore 10 in Piazza San Pietro, parteciperanno i capi di Stato e di governo di tutto il mondo. La giornata diventerà anche un momento di riunione tra i leader mondiali, dopo che il presidente Usa Donald Trump ha fatto sapere di voler parlare dei dazi e altri temi di attualità come l’Ucraina.Ma se ilfosse stato ancora vivo, siamo certi, sarebbe stato altrettanto felice di incontrare le persone “dimenticate”.

