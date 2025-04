Gli ostaggi di Hamas come i sopravvissuti nei lager Lo studio medico sui sommersi

I ripetuti show di Hamas e le condizioni di salute precarie in cui sono apparsi gli ostaggi israeliani dopo la liberazione rischiano di mettere seriamente a rischio il cessate il fuoco a Gaza. Donald Trump ha fatto capire senza mezzi termini che la pazienza degli Stati Uniti sta finendo. Parlando... 🔗today.it

Ramallah, 23 apr. (askanews) - Il presidente palestinese Abu Mazen ha esortato Hamas a consegnare gli ostaggi di Gaza definendolo il principale fattore che alimenta gli attacchi israeliani sul territorio. "Consegnateci ciò che avete e tirateci fuori da questa situazione", ha detto durante un incontro a Ramallah. "Ogni giorno ci sono centinaia di morti. Perché? Figli di cani non date a Israele una scusa per continuare" ha detto. 🔗quotidiano.net

Milano, 4 apr. (LaPresse) – “La metà degli ostaggi israeliani ancora in vita” si trova in zone della Striscia di Gaza che l’esercito israeliano (Idf) ha chiesto negli ultimi giorni di evacuare, ma “abbiamo deciso di non spostarli da queste aree e di mantenerle sotto misure di sicurezza rigide, ma con un pericolo di vita per loro” e se Israele è preoccupato per la vita degli ostaggi deve immediatamente negoziare per la loro evacuazione o il loro rilascio. 🔗lapresse.it

“Gli ostaggi di Hamas come i sopravvissuti nei lager”. Lo studio medico sui sommersi - Traumi fisici e psicologici degli ostaggi di Hamas richiamano quelli dei sopravvissuti all’Olocausto: medici israeliani parlano di “Shoah biologica” nel sottosuolo della Striscia di Gaza ... 🔗ilfoglio.it

Netanyahu: si lavora per il rilascio di 10 ostaggi. Disponibilità di Hamas - Hamas è disposto a rilasciare un maggior numero di ostaggi, rispetto alla sua precedente posizione, in base a una nuova proposta di tregua ... 🔗ilsole24ore.com

Guterres accusa Israele di aver fatto di Gaza un "campo di morte". Ma il lager di tunnel di sotto non lo vede - C’è il “killing field” di sopra, denunciato da Guterres (“Israele ha trasformato Gaza in un campo di morte”) e c’è il lager ... ostaggi rilasciati, sui video pubblicati da Hamas ... 🔗ilfoglio.it